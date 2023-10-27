Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

ХАМАС – в Москве. Зачем палестинская делегация приехала в Россию?

Опубликовано:

Абу Марзук и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Абу Марзук и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Фото: t.me/hamasps

Делегация ХАМАС, боевики которого 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в Москве. С какой целью, до конца неясно. МИД России потребовал освободить иностранных заложников в секторе Газа, в том числе россиян, а ХАМАС поблагодарил Владимира Путина за дипломатию, однако о заложниках не упомянул. Израиль раскритиковал Москву, назвав приглашение ХАМАС «недостойным шагом».

Визит не был анонсирован и стал неожиданным. Первым о приезде делегации ХАМАС сообщил источник РИА Новости. Вскоре это подтвердила представитель МИД России Мария Захарова, ограничившись фразой: «Представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве».

Вечером МИД представил свое объяснение, что делает ХАМАС в Москве. Согласно официальной формулировке, «состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников», находящихся в плену в секторе Газа. Кроме того, по версии Смоленской площади, обсуждался вопрос об эвакуации российских и других граждан с территории анклава.

Возглавил делегацию член политбюро ХАМАС Абу Марзук, а переговоры с ним вел замминистра иностранных дел и спецпредставитель президента России Михаил Богданов. Причем МИД России фамилию Богданова не упомянул — его назвал в своем пресс-релизе ХАМАС, опубликовав фото со встречи.

В интерпретации ХАМАС Абу Марзук обсуждал в Москве «агрессию против Газы», настаивая на праве «сопротивляться сионистской оккупации всеми доступными средствами». «Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и усилия активной российской дипломатии», — сказано также в пресс-релизе.

О заложниках в заявлении ХАМАС ничего не говорится. Зато звучат призывы к прекращению огня, открытию КПП и доставке гуманитарной помощи. Также ХАМАС упомянул о правах палестинского народа, а российский МИД — о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль раскритиковал Москву за то, что она приняла делегацию ХАМАС — через день после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ХАМАС за нападение 7 октября.

«Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как недостойный шаг, которым оказывается поддержка терроризму и узаконивает зверства террористов ХАМАС», — заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят, которого цитирует Haaretz. Публичная критика Израиля в адрес России является редкостью, отмечает при этом издание.

В результате нападения на Израиль погибли не менее 20 граждан России. В заложниках в секторе Газа, предположительно, находятся еще три российских гражданина, имеющие также израильское гражданство, говорил ранее в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Соответствующие контакты проводятся», — сказал Викторов, имея в виду усилия, предпринимаемые для освобождения заложников.

Богданов еще до новостей о приезде делегации ХАМАС в Москву сказал, что у него уже были контакты с представителями движения в Катаре. «Обсуждал [судьбу заложников] с политическим руководством ХАМАС», — сообщил дипломат журналистам.

До нападения ХАМАС на Израиль, спровоцировавшего мощную волну израильских ударов по сектору Газа, визиты делегаций хамасовцев в Москву были не редкостью.

В отличие от других стран, в том числе Британии, Россия не признавала ХАМАС террористической организацией. Статус террористической и запрещенной организации есть у «Талибана», однако и это не мешало частым визитам талибов в Москву.

Последний визит ХАМАС состоялся в марте 2023 года, тогда с делегацией встречался тот же замминистра Богданов. «С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности», — говорилось в заявлении российского министерства по итогам предыдущей встречи.

ХАМАС однозначно занял сторону России в ее войне с Украиной. Член политбюро Абу Марзук, который, по данным СМИ, снова приехал в Москву, ранее говорил: «Специальная военная операции России на Украине ставит целью положить конец доминированию США в мире, сделать мир многополярным. Это выгодно всем притесняемым народам, в первую очередь палестинскому народу».

Кроме ХАМАС, как говорила на брифинге Захарова, сейчас в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с заммминистра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Израиль обвиняет Иран в подготовке боевиков ХАМАС, их финансировании и обучении. Американские власти при этом, как сообщали СМИ, считают, что Тегеран не имеет прямого отношения к планированию атаки на Израиль 7 октября.

Путин ранее воздерживался от прямого осуждения ХАМАС за нападение на Израиль. Он при этом выражал сожаление по поводу гибели как израильтян, так и палестинцев в Газе.

«Нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — говорил Путин, который в феврале прошлого года начал вооруженное вторжение в Украину, продолжающееся до сих пор.

Контактов делегации ХАМАС с Путиным не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2042724-hamas-v-moskve-zachem-palestinskaya-delegatsiya-priehala-v-rossiyu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Сын Кадырова, избивший арестованного в СИЗО, получил третью награду за месяц Крупнейший за 20 лет прорыв в лечении рака шейки матки: клинические испытания подтвердили эффективность новой терапии Взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе: о чем говорят видео, фото и другие улики

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.