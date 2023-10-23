Упоминания о Грете Тунберг уберут из школьной программы Израиля из-за поста в поддержку Газы

В израильском Минобразования заявили, что упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг уберут из школьной программы после ее поста в поддержку палестинцев.

Как пишет РБК, ссылаясь на местные СМИ, Министерство образования Израиля уберет упоминание экоактивистки Греты Тунберг из учебных материалов из-за ее поддержки жителей Палестины и сектора Газа.

"Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее шведская активистка Грета Тунберг высказалась в соцсетях в поддержку палестинцев.

По ее словам, "мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц". Позже пост был удален.

Ее слова жестко раскритиковал пресс-секретарь ЦАХАЛ.

"Тот, кто в будущем будет каким-либо образом идентифицировать себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником террора", – заявил он.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Грета Тунберг – шведская экологическая активистка, основавшая собственное движение по решению проблемы изменения климата.

Она привлекла внимание международной общественности в 2018 году, когда почти три недели перед выборами в Швеции она пропускала занятия в школе, чтобы сидеть у здания парламента с табличкой "Школьная забастовка за климат".

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Также ранее по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате погибли сотни человек.

Палестинское министерство здравоохранения обвинило в ударе израильские силы, однако последние отрицают это. По их словам, трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных группировкой "Исламский джихад".

Позже стало известно об ударе по православной церкви в Газе. Сообщается, что под завалами церкви могут находиться десятки человек.

Между тем Израиль во время эскалации посетили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В минувшие выходные в сектор Газа пустили грузовики с гуманитарной помощью – по информации СМИ, КПП закрыли после того, как на территорию анклава въехали 20 грузовиков.

А 21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа.

Сегодня мы писали о том, что Израиль случайно ударил по египетскому посту на границе. Официальный представитель армии Египта Гариб Абдель Хафез сообщил, что в одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка. Пограничники получили легкие ранения. Точное число пострадавших не называется.

"Израильская сторона немедленно выразила сожаление по поводу непреднамеренного инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются", – отметил он.