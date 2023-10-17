Джо Байден посетит Израиль на этой неделе

Президент США Джо Байден посетит Израиль в эту среду. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что только сегодня утром Блинкен покинул Тель-Авив. Он провел ряд встреч с высокопоставленными израильскими чиновниками, включая семичасовую встречу с израильским военным кабинетом.

В комментариях после этой встречи госсекретась США объявил, что президент Джо Байден отправится в Израиль в среду. При этом, по его словам, США и Израиль согласились разработать план, который позволит гуманитарной помощи дойти до гражданского населения в секторе Газа.

При этом напомним, что ранее Байден давал большое интервью, в котором рассказал о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что США не нужно участвовать в конфликте. По его словам, Израиль обладает одними из лучших боевых сил, однако США обеспечат Израиль всем необходимым.

Также у Джо Байдена спросили, должно ли быть полностью уничтожено движение ХАМАС.

"Да, считаю. Но должна быть создана палестинская администрация. Должен быть путь к созданию палестинского государства", – заявлял он.

Обострение конфликта Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Обострившийся в регионе конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

О ситуации много говорят в мировом сообществе. Так, мы рассказывали, что представители разных стран, а также международные организации высказались о происходящем.

На эту же тему говорил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял Касым-Жомарт Токаев.