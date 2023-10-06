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Анонсирован запуск поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан

Опубликовано:

Газопровод
Газопровод. Иллюстративное фото: t.me/gazprom

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнутся 7 октября, передает РИА Новости.

"Завтра (7 октября – прим. ред.) мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин после российско-узбекистанских переговоров.

По его словам, об этом с президентом Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.

"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", – добавил президент РФ.

Путин отметил, что этот важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

Что известно о Тройственном союзе

В ноябре 2022 года сообщалось, что Токаев и Путин на встрече в Москве обсудили создание тройственного газового союза.

Предварительно, в него должны войти три страны – Казахстан, Узбекистан и Россия.

Цель объединения – координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже создание газового союза прокомментировали в Узбекистане. Там заявили, что для покрытия спроса и обеспечения внутреннего потребления ведутся переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, "а не через какой-то альянс или союз".

В начале декабря МИД Казахстана сообщал, что создание данного объединения было предложением российской стороны, и оно ничем еще не оформлено. И пока ведомство никаких деталей и предложений от российской стороны не получало.

В конце декабря в МИД РФ заявляли, что Казахстан и Узбекистан готовы работать вместе с Россией для создания тройственного газового союза.

А в январе текущего года премьер-министр РК Алихан Смаилов также заявил, что Казахстан еще не получил официального предложения о создании тройственного союза. Однако глава казахстанского кабмина заверил, что все отношения в союзе, если он будет создан, будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.

В мае Алмасадам Саткалиев сообщал об обсуждениях касательно возможности транзита российского газа в Узбекистан. По словам Саткалиева, тогда же обсуждался вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР.

И в июне глава Минэнерго сообщил, что Казахстан согласен на транзит газа через территорию нашей страны из России в Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039966-anonsirovan-zapusk-postavok-gaza-iz-rossii-v-uzbekistan-cherez-kazahstan/

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