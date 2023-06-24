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Представители ЕС и Белого дома прокомментировали ситуацию в России

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флаги евросоюза
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

В Европейском союзе (ЕС) заявили, что считают последние события в России, связанные с мятежом подотчетной Евгению Пригожину частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", внутренними делами РФ.

"ЕС считает происходящее в России ее внутренним делом и следит за ситуацией", – сообщило издание РБК.

Также отмечается, что за ситуацией также следят в Белом доме. Президент Джо Байден проинформирован о случившемся, сообщил представитель Совета нацбезопасности Адам Ходж.

"Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", — добавил он.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Из-за ситуации в соседней стране к казахстанцам обратились представители посольства РК в РФ. В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России граждан нашей страны попросили воздержаться от их посещения.

Официальные власти разных регионов РФ рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.

Недавно Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026214-predstaviteli-es-prokommentirovali-situatsiyu-v-rossii/

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