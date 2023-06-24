Обстановка в России: что известно на данный момент

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Обстановка в России ухудшилась на фоне призывов к мятежу главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. В городах РФ отменяют массовые мероприятия, местами перекрывают дороги. Подробнее о том, что сейчас происходит в соседней стране, читайте в материале NUR.KZ.

Как пишет ТАСС, в Тульской и Тверской областях отменили все массовые мероприятия.

Сообщается, что это связано с усилением антитеррористических мер, все службы города работают в штатном режиме.

"В Тульской области усилили меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, на дорогах введен дополнительный контроль. Временно ограничен транзитный проект по трассе М-4 "Дон" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Между тем на сайте государственной компании "Автодор" появилось обращение к водителям - там попросили водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон" на фоне сообщений о перекрытии нескольких участков трассы под Ростовом.

Все массовые мероприятия также отменили в Калининградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Телеграм-канале написал, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.

"Обстановка в городе спокойная и контролируемая. Постоянно нахожусь на связи с руководителями силовых структур города.

В городе продолжают действовать меры безопасности в соответствии с Указом Президента России от 19 октября 2022 г. (уровень базовой готовности).

Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «Вагнер-центра», не оказывают влияния на жизнь города, - написал он.

В своем Telegram-канале врио губернатора оккупированной россиянами Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попыток дестабилизации ситуации в регионе нет.

"В Херсонской области обстановка находится под полным контролем гражданских властей и военного командования. Попыток дестабилизации ситуации в регионе со стороны отдельных лиц и организаций нет", - написал он.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в Телеграм-канале заявил, что безопасность в регионе обеспечивается полностью.

"Вижу обращения по поводу происходящего в стране. В нашем регионе все службы контролируют обеспечение нормальной жизни. Призываю сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими привычными делами. Ваша безопасность обеспечивается в должной мере", - написал он.

В свою очередь губернатор Курской области в своем Телеграм-канале назвал обстановку в своем регионе напряженной.

"Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашего ДНД (Добровольная Народная Дружина — прим.ред.). Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены", - написал он.

Тем временем в Москве с утра действует режим контртеррористической операции, все массовые мероприятия отменены. Школьные выпускные, как сообщается в Телеграм-канале Департамента образования и науки Москвы, выпускные состоятся через неделю — 1 июля в то же время.

Как говорится в Телеграм-канале РИА Новости, в Калужской области отменили вечерние массовые мероприятия, сообщил губернатор.

Такое же решение принято в Республике Коми. В Кировской области усилили меры безопасности, но мероприятия решили не отменять.

Что произошло в России?

Вчера вечером в Сети появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации.

Из-за ситуации в России к казахстанцам обратились представители посольства РК в РФ.

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России казахстанцев попросили воздержаться от их посещения. Также всех граждан РК, находящихся в Российской Федерации, настоятельно призвали встать на консульский учет.

Официальные власти разных регионов России рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.

Утром в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

С обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" выступили представители Минобороны России.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку. (...)

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", – говорится в тексте заявления.

Позже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026211-obstanovka-v-rossii-chto-izvestno-na-dannyy-moment/