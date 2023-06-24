Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин признал, что ситуация в Ростове остается сложной. Об этом он заявил во время своего обращения к россиянам. Полный текст его выступления был опубликован на официальном сайте Кремля.

"Будут предприняты решительные меры по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически остается заблокированной работа органов гражданского и военного управления", – заявил Путин.

Что происходит в России?

Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в России возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу после обращений от имени руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в социальных сетях.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации.

Из-за ситуации в России к казахстанцам обратились представители посольства РК в РФ.

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России казахстанцев попросили воздержаться от их посещения. Также всех граждан РК, находящихся в Российской Федерации, настоятельно призвали встать на консульский учет.

Официальные власти разных регионов России рассказывали о ситуации на подведомственной им территории после сообщений о попытке вооруженного мятежа.

Также стало известно, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Был введен дополнительный контроль на дорогах.

Несколько часов назад в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

С обращением к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" выступили представители Минобороны России.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку. (...)

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", – говорится в тексте заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026206-putin-priznal-chto-situatsiya-v-rostove-na-donu-ostaetsya-slozhnoy/