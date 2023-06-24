Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Видео обращения Путина к россиянам появилось в Сети

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступил с обращением по государственным телеканалам. Видео обращения опубликовано в Telegram-канале "Кремль.Новости" .

Он обратился "к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа".

Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - сказал Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026202-polnoe-obraschenie-putina-k-rossiyanam-poyavilos-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.