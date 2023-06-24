Видео обращения Путина к россиянам появилось в Сети

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступил с обращением по государственным телеканалам. Видео обращения опубликовано в Telegram-канале "Кремль.Новости" .

Он обратился "к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа".

Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой".

"Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России", - сказал Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026202-polnoe-obraschenie-putina-k-rossiyanam-poyavilos-v-seti/