Казахстанские политологи высказались о происходящем в России

Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти России заявили о попытке вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Казахстанские политологи высказались о ситуации в соседней стране.

Так, политолог Досым Сатпаев на своей странице в Facebook заявил, что подобная ситуация наносит удар по репутации российской власти внутри самой России.

"И здесь даже неважно, сколько будет длиться военный мятеж Пригожина. Возможно, его размажут скоро. И даже, возможно, начнется чистка среди его тайных сторонников в окружении Путина, на которых он рассчитывал.

Более важно то, что этот демарш наносит удар по репутации российской власти внутри самой России, где войну поддерживают еще многие, это наносит удар по имиджу Путина в глазах тех жертв "зомбиящика", кто еще видел в нем "великого" стратега. Но теперь выходит, что он даже свое окружение уже не может контролировать", – написал Сатпаев.

Также он задался вопросом, что будет с Россией после ухода Путина, "если даже сейчас часть его окружения уже хватается за оружие в борьбе за власть и влияние".

"Казахстан уже сейчас должен готовиться к любым сценариям развития ситуации в будущем у северного соседа", – добавил политолог.

А известный казахстанский юрист и блогер Ержан Есимханов в своем Telegram-канале заявил, что считает мятеж Пригожина абсолютно закономерным.

"Во-первых, вы берете человека. Человек – бывший уголовник. Моральными принципами явно не обременен. Зато решительный и с хорошими организаторскими способностями. (…)

Дальше вы нарушаете второе важное правило – монополию на правосудие. Вы вполне официально создаете в стране параллельную систему правосудия, в которой любой уголовник, согласившийся взять в руки оружие и пойти воевать в эту частную армию, становится свободным. (…)

Что в конечном итоге? В конечном итоге существует организация, которая была создана в нарушение всех правил и законов, и никогда им не подчинялась. Единственным правилом, которое к ней применялось, было требование выступать на нужной стороне в нужный момент", – отметил Есимханов.

Еще одно мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Газиз Абишев.

"Развитие ситуации доказывает, насколько тактически, стратегически и исторически верную позицию занимает Казахстан. Сохранить себя, пока вокруг бушуют стихии", – написал он.

Что происходит в России?

Ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации.

Из-за ситуации в соседней стране к казахстанцам обратились представители посольства РК в РФ.

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России казахстанцев попросили воздержаться от их посещения, а всех, находящихся в РФ, призвали встать на консульский учет.

Несколько часов назад в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал действия Евгения Пригожина "предательством" и ударом в спину. Также он заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Кроме того, Путин признал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026212-kazahstanskie-politologi-vyskazalis-o-proishodyaschem-v-rossii/