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Путин обратился к "мятежникам"

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратился к россиянам после попытки военного мятежа, передает NUR.KZ.

Глава РФ заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Путин обратился к "вагнеровцам" и призвал прекратить преступные действия.

"Тот, кто организовал военный мятеж, предали Россию и ответят за это. Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия" — заявил Владимир Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026207-putin-obratilsya-k-myatezhnikam/

Автор: Анастасия Борисова
Путин обратился к "мятежникам"

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