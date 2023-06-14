Трамп предстал перед судом во Флориде, где заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения

Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник предстал перед судом в Майами. Как и ожидалось, он заявил, что считает себя невиновным по всем 37 пунктам обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

45-му президенту США вменяют в вину незаконное хранение у себя дома конфиденциальных документов и обман сотрудников служб безопасности, пытавшихся эти документы изъять.

В случае признания его виновным Трампу может грозить крупный денежный штраф или тюремный срок, однако, согласно американским законам, это не помешает ему вести предвыборную кампанию и даже занять пост президента в случае ее успеха.

Сам Трамп называет судебное преследование политически мотивированным и обещает продолжать кампанию по возвращению в Белый дом в 2024 году.

Опросы показывают, что выдвинутые против него обвинения почти не повлияли на отношение к нему как его почитателей, так и недоброжелателей, при этом большинство сторонников Республиканской партии убеждены, что уголовное преследование носит политический характер с целью помешать его повторному избранию на пост президента.

Более половины опрошенных республиканцев называют его наиболее предпочтительным для себя кандидатом на предстоящих президентских выборах.

"Еда для всех за мой счет"

"Мы со всей определенностью заявляем о невиновности", - сообщил в ходе судебного заседания, длившегося всего около пяти минут, председательствующему судье Джонатану Гудману адвокат Трампа Тодд Бланш.

После этого Дональду Трампу было позволено покинуть здание суда до следующего заседания, причем без ограничений на передвижение, которые часто налагаются в таких случаях.

Как заявили судье Гудману прокуроры, они не думают, что в данном случае есть риск бегства подсудимого, поскольку хотя у Трампа и имеется личный самолет, он по-прежнему находится под охраной спецслужб.

Из здания суда кортеж Дональда Трампа отправился в аэропорт, откуда экс-президент вылетел обратно в Бедминстер, штат Нью-Джерси, где находится его гольф-клуб и одна из резиденций.

По дороге обратно он заехал в знаменитый кубинский ресторан Cafe Versailles в Майами, где под восторженные крики своих сторонников заявил владельцу: "Еда для всех за мой счет" - в честь своего дня рождения.

В среду Трампу исполняется 77 лет, он намерен отметить свой праздник большим выступлением в Нью-Джерси.

Дональд Трамп стал первым президентом США, будь то бывшим или действующим, которому предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Однако по закону это не может помешать ему участвовать в президентской гонке и вернуться в Белый дом, даже если его в итоге признают виновным.

Представители Республиканской партии, в том числе и его соперники в борьбе за номинацию, признают, что судебный процесс над Трампом отдает лицемерием - и в качестве аргумента приводят опять же секретные документы, но обнаруженные в резиденциях действующего президента Джо Байдена, где они хранились в нарушение закона, однако пока без каких-либо юридических последствий.

Прежде чем появиться в суде, Трамп оставил первое за сегодняшний день сообщение в соцсетях, в котором назвал специального советника Джека Смита, возглавляющего расследование, "трампоненавистником" и обвинил его самого, а также членов его семьи и друзей, в подтасовке данных и осквернении всего, к чему они прикасаются.

Сам Смит, оглашая на прошлой неделе список обвинений в адрес Трампа, отметил, что хотел бы быстрого суда, и напомнил общественности о презумпции невиновности .

В чьих руках судьба Трампа?

Теперь судьба экс-президента, по крайней мере в юридическом смысле, будет всецело находиться в руках 12 присяжных.

Для вынесения обвинительного приговора в федеральном суде все они должны сойтись во мнении, что прокуроры полностью и бесповоротно доказали вину подсудимого.

В случае, если такого консенсуса достичь не удастся, произойдет то, что на американском юридическом сленге называется "подвешенное жюри": суд будет объявлен несостоявшимся, а прокуроры получат возможность потребовать проведения нового судебного разбирательства.

На первоначальной стадии (однако не на сегодняшних слушаниях) председательствовать будет федеральный судья Эйлин Кэннон, назначенная еще Трампом.

Ожидается, что ее влияние на этом процессе будет весьма велико, но крайне сомнительно, что она захочет воспользоваться своими полномочиями в интересах экс-президента - судейская репутация куда дороже.

За что конкретно судят Трампа?

Как указано в обвинении, Трамп мог небрежно обращаться с секретными документами: в частности, обвинение утверждает, что он мог показать секретные военные карты одной из стран (полагают, что это Афганистан) и планы вторжения в другую страну (возможно, Иран) гостям своего гольф-клуба в Нью-Джерси.

При этом речь не идет о целенаправленном шпионаже, передаче государственных секретов иностранным державам или любом ином уроне национальной безопасности США.

Обращение с секретными материалами регулируется "Актом о шпионаже", принятом еще в 1917 году, который регламентирует ответственность как собственно за шпионскую деятельность, так и за целый ряд сопутствующих деяний, включая разглашение информации, затрагивающей национальную безопасность или просто за небрежное обращение с документами, содержащими военную тайну.

В случае с Трампом он обвиняется в многочисленных случаях незаконного хранения секретной информации (вспоминаются файлы, обнаруженные у него в уборной), что также подпадает под Акт о шпионаже, причем каждый отдельный случай, а их 31, тянет на тюремный срок, вплоть до 10 лет, и максимальный штраф в размере 250 тыс. долларов.

Однако обвинителям предстоит крайне непростая задача убедить присяжных в том, что в действиях Трампа, который на посту президента обладал полномочиями рассекретить любые документы, действительно имелся преступный умысел.

Без ущерба для репутации?

Как показывают опросы общественного мнения, совместно проведенные агентствами Reuters и Ipsos, предъявленные Дональду Трампу на федеральном уровне обвинения практически не повлияли на отношение американцев к экс-президенту. Его сторонники по-прежнему оказывают ему поддержку, и Трамп уверенно лидирует в гонке за право номинироваться на президентских выборах от Республиканской партии.

Из опросов, которые проводились через день после того, как Трампу были официально предъявлены обвинения, следует, что 62% респондентов, включая 91% демократов и 35% Республиканцев, считают вполне правдоподобным то, что Трамп мог незаконно хранить секретные документы у себя дома во Флориде, но при этом 81% республиканцев по-прежнему убеждены, что обвинения, выдвинутые против него политически мотивированы.

К тому же около 43% назвавшихся республиканцами, заявили, что предпочитают именно кандидатуру Трампа, в то время как за Десантиса готовы отдать голоса в два раза меньше опрошенных. Другие потенциальные кандидаты на президентскую номинацию от Республиканской партии, включая недавно заявившего о намерении баллотироваться бывшего вице-президента Майка Пенса, набирают по опросам лишь единицы процентов.

Сам Трамп в минувшие выходные заявил, что новые обвинения не заставят его выйти из президентской гонки.

"Я никуда не уйду. Послушайте, если бы я ушел, я бы ушел еще до начала предвыборной гонки в 2016 году", - сказал Трамп изданию Politico на борту своего самолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024648-tramp-predstal-pered-sudom-vo-floride-gde-zayavil-o-svoey-nevinovnosti-po-vsem-punktam-obvineniya/