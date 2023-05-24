Соперник Эрдогана подал на него в суд

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer / Getty Images

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана из-за видео.

Адвокат политика Джелаль Челик пояснил, что иск на Эрдогана подан в связи с обвинениями в демонстрации сфабрикованного видео, пишет РИА Новости.

Как уточнил юрист, было решено подать в суд из-за подделки и монтажа видеоролика.

Речь идет о широко распространившемся видео с Кылычдароглу, которого якобы поддерживают лидеры запрещенной в Турции и признанной террористической "Рабочей партии Курдистана".

Сумма иска составляет миллион лир (более 50 тыс. долларов), деньги в случае выигрыша будут переданы детям погибших при исполнении военных, отметил Челик.

Издание подчеркивает, что Кылычдароглу и Эрдоган уже не первый год подают иски друг против друга.

Выборы в Турции

Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента.

Стоит отметить, что изначально выборы должны были пройти в июне 2023 года, однако в январе действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы состоятся 14 мая.

15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая. Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Между тем кандидаты в президенты Турции высказывались о возможных результатах.

Также, согласно окончательным результатам первого тура голосования, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021948-sopernik-erdogana-podal-na-nego-v-sud/