Выборах президента Турции: ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура

Выборы президента в Турции. Фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В первом туре выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента, а Кемаль Кылычдароглу - 45,07 процентов. Соответствующую информацию сегодня обнародовал ЦИК страны.

Как пишет РИА Новости, исходя из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов, голоса избирателей распределились следующим образом:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган – 49,24% голосов;

– 49,24% голосов; кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45,07%;

– 45,07%; Согласно результатам, действующий президент получил 26 млн 86 тыс. 102 голоса, а Кылычдароглу — 23 млн 873 тыс. 749 голосов.

По правилам, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, то выборы перейдут во второй тур, который состоится через две недели – 28 мая.

Отметим, что ранее кандидаты в президенты Турции высказывались о возможных результатах. кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он отдаст свой голос за Кемаля Кылычдароглу.

Выборы в Турции

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента. Изначально планировалось, что выборы пройдут в июне 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий. Ранее редакция Русской Службы BBC подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции.

Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту".

При этом отмечалось, что эти выборы являются всеобщими – то есть избирали не только президента, но и парламент страны.

15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая. Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Между тем вечером того же дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021346-vyborah-prezidenta-turtsii-tsik-obnarodoval-okonchatelnye-rezultaty-pervogo-tura/