Кандидаты в президенты Турции высказались о возможных результатах

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Burak Kara / Getty Images

Судя по предварительным итогам голосования на выборах президента Турции, возможно проведение второго тура. Об этом высказались кандидаты на пост главы государства.

Как пишет РИА Новости, Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что все же верит в шанс победить в первом туре президентских выборов.

"Мы верим, что победим с результатом выше 50% в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков", – заявил Эрдоган, выступая перед сторонниками в Анкаре.

При этом он отметил, что пока не ясно, будет ли одержана победа в первом или втором туре.

Эрдоган отметил, что его соперник отстает от него на 2,6 миллиона голосов, а в парламенте альянс правящей партии одерживает победу на парламентских выборах.

При этом, по данным агентства, главный оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу выразил уверенность, что у действующего главы государства не получится стать президентом по результатам первого тура.

Он также отметил, что оппозиционный альянс готов ко второму туру выборов, если того желает народ. Кылычдароглу выразил при этом надежду, что выиграет во втором туре.

Кроме того, как пишет Interfax, третий кандидат Синан Оган, который на данный момент набирает чуть больше 5% голосов, обещал поддержать Кемаля Кылычдароглу в случае второго тура выборов.

Выборы в Турции

Напомним, вчера, 14 мая, в Турции стартовали выборы президента.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в июне 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая. Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Ранее редакция Русской Службы BBC подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции. Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту".

При этом отмечалось, что эти выборы являются всеобщими – то есть избирали не только президента, но и парламент страны.

По информации экспертов, чтобы попасть в 600-местный парламент, партия должна преодолеть 7% барьер.

Также вчера аналитики объясняли, как изменилась Турция за 20 лет правления Эрдогана.

По предварительным данным, действующий президент страны лидирует по количеству голосов избирателей, однако необходимые для победы 50% он пока не набрал. Если по итоговым результатам Эрдоган или другой кандидат не достигнет этого показателя, в стране пройдет второй тур выборов.

Кроме того, вчера в Сети появилось видео того, как Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги детям на избирательном участке в день президентских выборов – он прибыл на участок в азиатской части Стамбула в сопровождении жены.

Отмечалось, что президент раздал детям деньги по случаю отмечаемого в воскресенье в стране Дня матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020503-kandidaty-v-prezidenty-turtsii-vyskazalis-o-vozmozhnyh-rezultatah/