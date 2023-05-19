Бухгалтерская ошибка: дополнительные 3 млрд долларов для помощи Украине нашли США

Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken / Picture Alliance / Getty Images

Представители Конгресса США получили информацию о бухгалтерской ошибке в оценке стоимости военной поддержки Украине – было найдено дополнительных 3 млрд долларов, передает CNN.

По данным телеканала, администрация Байдена допустила ошибку, оценив стоимость военной поддержки, которую США уже оказали Украине на сегодняшний день. После новых расчетов высвободилось еще примерно 3 млрд долларов на оказание помощи.

При этом, оказывается, что ошибку нашли еще два месяца назад.

"Раскрытие бухгалтерской ошибки на 3 млрд долларов, обнаруженной два месяца назад и только сегодня доведенной до сведения Конгресса, является, по меньшей мере, чрезвычайно проблематичным. Эти средства можно было бы использовать для дополнительных припасов и оружия для предстоящего контрнаступления, вместо того, чтобы распределять средства на оставшуюся часть финансового года", – написали двое конгрессменов.

По данным CNN, ранее Пентагон заявил, что осталось чуть более 2,3 миллиарда долларов, которые США могут выделить для помощи Украине. Теперь же оказалось доступно около 5,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что ошибка произошла, когда США передавали оружие – они учитывали стоимость замены оружия, а не стоимость самого оружия, пояснили в Минобороны Соединенных Штатов.

"Это увеличивало стоимость каждого пакета, потому что новое оружие стоит больше, чем старое", – пояснили журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021214-buhgalterskaya-oshibka-dopolnitelnye-3-mlrd-dollarov-dlya-pomoschi-ukraine-nashli-ssha/