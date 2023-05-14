Падения российских летательных аппаратов в Брянской области: что известно (видео)

Крушение вертолета. Кадр из видео: t.me/breakingmash

В субботу утром в Брянской области произошло по меньшей мере два инцидента с крушением российских военных летательных аппаратов: власти региона подтвердили, что в городе Клинцы упал вертолет Ми-8, экстренные службы также сообщили агентству ТАСС о крушении истребителя Су-34. Российские СМИ также пишут, что катастрофу потерпел еще один вертолет Ми-8 и истребитель Су-35, однако эти сведения не подтверждены официально.

Единственный инцидент, который комментируют представители властей, - падение вертолета в городе Клинцы, который находится в 40 километрах от границы России с Украиной.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате падения вертолета Клинцах на земле повреждены пять домов и ранена одна женщина.

"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений", - написал губернатор.

Российские источники сообщали, что оба члена экипажа вертолета погибли.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

На снятых местными жителями видео того, что губернатор называет "крушением", видно, как вертолет взрывается в воздухе и падает вертикально, охваченный огнем.

О втором инциденте в российских экстренных службах сообщили агентству ТАСС. Не приводя каких-либо значительных подробностей, собеседник агентства сказал: "Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается".

О том, где именно произошла эта катастрофа, точно неизвестно, однако несколько телеграм-каналов, опубликовавшие фотографии и видео катастрофы, пишут, что это мог быть Стародубский район Брянской области (его административный центр, город Стародуб расположен еще ближе к украинской границе).

Кроме того, по данным российских телеграм-каналов, еще один вертолет Ми-8 упал в Унечском районе Брянской области, около деревни Волкустичи.

Сообщается также о крушении истребителя Су-35, которое, согласно сведениям некоторых телеграм-каналов, также произошло в Стародубском районе, около деревни Шкрябино.

Данные о том, что в Брянской области упали не два, а сразу четыре летательных аппарата, фигурируют только в прессе и телеграм-каналах, они не подтверждены официальными источниками.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Версия "Коммерсанта"

Российская газета "Коммерсант" передает со ссылкой на свои источники, что в Брянской области "практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной" сразу четыре российских военных летательных аппарата: два истребителя и два вертолета.

Издание подтверждает данные телеграм-каналов о том, что крушение потерпели истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также два вертолета Ми-8.

Как утверждает "Коммерсант", экипажи истребителей и вертолетов погибли. "Нападавших ищут на земле и в воздухе", - сказано в публикации.

Газета считает, что все разбившиеся аппараты "входили в одну авиагруппу".

"Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины", - сказано в публикации.

Журналисты "Коммерсанта" добавляют, что, по мнению специалистов, самолеты и вертолеты могли сбить при помощи ракет "воздух-воздух".

"Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду", - пишет автор публикации.

Ранее в многочисленных телеграм-каналах и прочих социальных сетях выдвигались и другие версии о причинах авиакатастроф. В том числе обсуждалась возможность, что летательные аппараты были по ошибке сбиты российскими ПВО, уничтожены украинской диверсионной группой из переносного зенитно-ракетного комплекса, либо же украинской системой противовоздушной обороны с территории Украины.

Официальные источники о причинах произошедшего пока не сообщают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020423-padeniya-rossiyskih-letatelnyh-apparatov-v-bryanskoy-oblasti-chto-izvestno-video/