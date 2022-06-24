США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 450 млн долларов

Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

Соединенные Штаты заявили, что предоставят военную помощь Украине на сумму 450 млн долларов, об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что общая помощь Украине с того момента, как Россия вторглась на ее территорию, превысила 6,1 млрд долларов. Кроме того, с августа прошлого года это будет уже 13 партия вооружений и техники из запасов Минобороны США, поставляемая в Украину.

В сообщении говорится, что США и коалиция союзников, состоящая из более чем 40 стран, намерены продолжать укреплять обороноспособность Украины.

"Мы ввели быстрые и жесткие санкции против российской экономики и элиты режима президента Путина", – отмечается в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Накануне палата представителей США предложила выделить вооруженным силам Украины 450 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975518-ssha-obyavili-o-novom-pakete-voennoy-pomoschi-ukraine-na-450-mln-dollarov/