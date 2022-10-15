Байден выделил новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

Джо Байден. Фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Американский президент Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 725 млн долларов, об этом говорится на сайте Белого дома.

Согласно документу, средства будут направлены на передачу имущества Пентагона США, обучение и подготовку кадров для оказания помощи Украине.

"Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 млн долларов", – говорится в меморандуме.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты призывают страны Евросоюза ускорить выделение средств и увеличить объем поддержки Украины. Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена призвали Брюссель создать "регулярный механизм" для оказания финансовой поддержки.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с января прошлого года США выделили Украине военную помощь в размере 13,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992857-bayden-vydelil-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-na-725-mln-dollarov/