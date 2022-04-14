США выделили Украине дополнительное оружие на 800 млн долларов

Пентагон. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направили в Украину дополнительную помощь в виде военного оборудования на 800 миллионов долларов, сообщает сайт министерства обороны США.

Доставка вооружения должна, согласно плану, завершиться в конце этого месяца.

С начала войны США выделили Украине уже 2,6 млрд долларов помощи. Всего Штаты пообещали выделить 13,6 млрд долларов.

Среди оборудования, которое сейчас отправляется, есть 18 единиц 155-мм гаубиц М114, 40 тысяч артиллерийских снарядов, противоартиллерийская система AN/TPQ-36 и радиолокационная система воздушного наблюдения AN/MPQ-64 Sentinel.

А также 100 бронированных автомобилей Humvee, 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, дроны Switchblade, ракеты Javelin, оптика и лазерные дальномеры, мины M18A1 Claymore, медицинское оборудование, бронежилеты и каски.

Кирби отметил, что в дополнение к снаряжению потребуется обучение. Но не уточнил, где оно будет проходить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965043-ssha-vydelili-ukraine-dopolnitelnoe-oruzhie-na-800-mln-dollarov/