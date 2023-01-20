США и Европа объявили о новых поставках вооружений Украине накануне встречи "клуба "Рамштайн"

Украинские военные. Иллюстративное фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

В четверг Пентагон, как и было обещано ранее на этой неделе, объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley.

В нынешний пакет входят 90 бронетранспортеров Stryker и 59 боевых машин пехоты Bradley.

Предыдущий пакет включал 50 автомобилей Bradley, а всего в этом месяце Украине будет передано более 100 единиц.

Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, другие боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Пакет, обнародованный за день до встречи международной коалиции в Германии для обсуждения дополнительной помощи Украине, является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами.

Самым крупным был пакет на более чем 3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в начале января.

Вооружения из Европы

На встрече в Эстонии в четверг министры обороны европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружений Украине. Они собрались на военной базе Тапа в преддверии большой встречи союзников в формате "Рамштайн", который намечен на 20 января.

По итогам встречи министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине 600 ракет Brimstone, Дания заявила, что передаст 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.

Эстония направит в помощь Украине военную технику на сумму 113 миллионов евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.

Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат.

Кроме того, уже вне рамок этой декларации, немецкий концерн Rheinmetall, по сообщению издания Handelsblatt, готов передать Украине около ста танков "Леопард-1" и "Леопард-2" до конца года, если власти Германии дадут на это добро. Решения Германии ожидают на встрече контактной группы "Рамштайн" в пятницу.

Бен Уоллес также заявил, что Запад един в противостоянии Кремлю.

"Если президент Путин делает ставку на то, что нам это надоест в этом году, он ошибается, – сказал Уоллес. – Наша цель – вытеснить Россию обратно с территории Украины и восстановить украинский суверенитет", – добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил в четверг, что Запад превратил Украину в "плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства" России и Беларуси.

"Мы в очередной раз выразили глубокую озабоченность деструктивным курсом Соединенных Штатов и их сателлитов на расширение НАТО, приближение военных сил и военной инфраструктуры альянса к нашим общим границам, что ведет к эскалации военно-политической напряженности и не может оставаться без реакции с нашей стороны", – сказал Лавров на встрече с главой МИД Беларуси в Минске.

В ожидании "Рамштайна"

Эти заявления прозвучали накануне встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в которую входят около 50 стран. Встреча запланирована на 20 января, ожидается, что участники примут поворотные решения о снабжении Украины военной техникой, в частности, предоставлении ей немецких танков "Леопард".

О готовности передать эти танки заявили Польша и Финляндия, ждали только согласия Германии, однако та не спешила давать разрешение.

Однако все может поменяться с приходом нового министра обороны Германии - во вторник им стал 62-летний Борис Писториус - опытный политик и однопартиец канцлера Олафа Шольца по Социал-Демократической партии (СДПГ).

В четверг новый министр уже обсуждал вопрос поставки танков Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.

Кремль, тем временем, снова предостерег Запад от предоставления оружия, которое может нанести удар по России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это может вывести конфликт на совершенно новый уровень.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, в интервью Би-би-си призвала не бояться угроз России и заявила, что поставки оружия Украине жизненно важны.

"За время войны мы сделали недостаточно. Россия не ослабла. Россия утроила свою военную промышленность, чтобы производить больше, у них больше людей, которые мобилизованы или могут быть мобилизованы, поэтому мы не должны быть оптимистичны в этом отношении", – заявила она.

И добавила: "Я думаю, что единственный ответ терроризму – это то, что вы не можете подчиниться террористическим угрозам, вы просто не можете, потому что иначе террористы победят".

Вопрос о танках

Выступая на экономическом форуме в Давосе в среду, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна уже итак активно помогает Украине боеприпасами и поставками зенитно-ракетных комплексов. Так он отреагировал на призывы дать разрешение другим странам на передачу своих танков Украине.

Между тем, выступая на том же форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждать больше нельзя и необходимо действовать на опережение.

"Мир больше не должен колебаться – ни сегодня, ни когда-либо в будущем, – заявил Зеленский. – Мобилизация мира должна опережать очередную военную мобилизацию нашего общего врага. Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны должно опережать очередные ракетные налеты России. Поставки западных танков должны опередить очередное вторжение российских танков".

К тому же призвал на давосском форуме и генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Сейчас – поворотный момент войны, и нужно существенно увеличить помощь Украине. Если мы хотим добиться мирных переговоров завтра, то должны дать больше оружия сегодня".

Согласен с ним и Европарламент – в среду там приняли ежегодный отчет о претворении в жизнь Общей политики в области безопасности и обороны, в котором содержится призыв незамедлительно разрешить поставку танков "Леопард 2".

Тем временем, немецкое издание Süddeutsche Zeitung в среду сообщило, что, по ее сведениям, Олаф Шольц готов дать танки "Леопард" Украине, только если США согласятся отправить украинцам свои "Абрамсы".

По словам неназванных собеседников газеты, Шольц сказал об этом в телефонном разговоре во вторник с президентом США Джо Байденом. Байден, как поняла Süddeutsche Zeitung, никаких обещаний на этот счет не дал.

Но предоставлять "Абрамсы" США не планирует, объясняя это тем, что танки требуют большой и дорогой системы обслуживания.

В четверг телеканал "Sky News - Arabia" процитировал свой источник в Пентагоне, который объяснил причины отказа США поставлять "Абрамсы" Украине: "Вашингтон отказывается предоставлять Украине "Абрамс" по причине стоимости [технического] обслуживания и [затрат на] эксплуатацию". Кроме того, по мнению источника, будет "сложно реализовать программу тренировки [украинских военнослужащих] на "Абрамсах" за короткое время до весны".

Впрочем, в недавнем интервью Би-би-си министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что все необходимое Украине поставят.

"Я уверен, что у нас будут и танки, и боевые самолеты, и дальнобойное оружие, которое может поражать цели за 300 километров", – сказал министр, напомнив, что еще год назад он мог просить у западных партнеров разве что "Стингеры", а сейчас украинские зенитчики вот-вот начнут учиться управлению мощными системами Patriot.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006062-ssha-i-evropa-obyavili-o-novyh-postavkah-vooruzheniy-ukraine-nakanune-vstrechi-kluba-ramshtayn/