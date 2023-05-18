"Не раз говорили об этом": Ашимбаев о позиции Казахстана в российско-украинском конфликте

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался по поводу текущего украинско-российского конфликта, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанская сторона не раз высказывалась по данному вопросу.

"Мы и раньше отвечали на этот вопрос, об участии стран ОДКБ в конфликте между Россией и Украиной. В масштабах ОДКБ этот вопрос не рассматривается", – заявил он.

Он в целом назвал эту ситуацию очень тяжелой.

"Стороны должны обсудить все за столом переговоров и договориться, как решить проблему, а другие страны должны способствовать этому. Позиция Казахстана ясна. Президент, министр иностранных дел и я не раз говорили об этом", – резюмировал Ашимбаев.

Также спикер сената сегодня заявил, что Казахстан не нарушает западных санкций. По его словам, об этом не раз высказывались президент Касым-Жомарт Токаев и МИД.

Напомним, в начале марта прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

В ноябре глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении. Во время сессии он призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.

В апреле этого года замглавы МИД Казахстана Роман Василенко дал интервью корреспондентам Deutsche Welle. Он высказался о позиции нашей страны по вопросу украинско-российского конфликта.

"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (войны в Украине. – Ред.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины.

Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция – проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", – подчеркнул Василенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021119-ne-raz-govorili-ob-etom-ashimbaev-o-pozitsii-kazahstana-v-rossiysko-ukrainskom-konflikte/