Макрону попали в лоб яйцом во время рабочей поездки (видео)

Яйцо попало в лоб президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кадр из видео: twitter.com/fmnews

Выступающие против пенсионной реформы во Франции кинули куриное яйцо в президента Эммануэля Макрона во время его поездки в Эльзас, сообщает The Eastern Herald.

Как сообщает издание, главу государства в регионе встретили свистом и оскорблениями, кто-то из толпы кинул в Макрона куриное яйцо и попал в лоб. Видеоролик инцидента появился в социальных сетях.

По данным СМИ, установить личность попавшего яйцом в президента пока не удалось. К слову, нет и информации о том, пострадал ли сам Макрон в результате произошедшего.

Сообщается, что президент прибыл в Эльзас, расположенный на востоке Франции, с двухдневной рабочей поездкой. Он провел здесь несколько рабочих встреч, однако везде его встречали толпы возмущенных граждан, недовольных пенсионной реформой. Протестующие выкрикивали оскорбления в адрес президента и устраивали "горшочные марши". Недовольные французы стучали ложками по кастрюлям и сковородкам, как только глава государства приближался к ним.

Макрон попытался перевести происходящее в шутку.

"Кастрюли не приведут Францию к прогрессу", – сказал он протестующим, подчеркнув, что его правительство "заинтересовано в том, что позволит французским гражданам жить лучше".

Отметим, что это не первый инцидент, когда в президента Франции Эммануэля Макрона бросают яйцами. Так, в 2021 году во время его поездки в Лион в главу государства также бросили яйцо, оно попало ему в плечо. Тогда удалось установить личность мужчины и задержать его.

С чем связано недовольство французов

В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением – она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста против повышения пенсионного возраста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

Отмечалось, что законопроект, который стал основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, был крайне важен для президента, поэтому власти и не собирались его отзывать.

10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.

Между тем пенсионный возраст во Франции так и остается одним из самых низких в Европе. Для сравнения – пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

К слову, недавно премьер-министра Франции также освистали в супермаркете недовольные пенсионной реформой граждане.

Отметим, что протесты против пенсионной реформы во Франции не стихают и по сей день, несмотря на то, что закон уже принят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017504-v-makrona-brosili-yaytso-vo-vremya-rabochey-poezdki-video/