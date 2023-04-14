Премьер-министра Франции освистали в супермаркете (видео)

Элизабет Борн в супермаркете. Кадр из видео: twitter.com/BFMTV

Во Франции протестующие против пенсионной реформы освистали премьер-министра Франции Элизабет Борн в супермаркете, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел, когда премьер-министр Элизабет Борн посещала супермаркет в департаменте Эр и Луар в рамках визита, посвященного покупательной способности населения.

На видео, размещенном в соцсетях, можно услышать, как во время общения Борн с менеджерами магазина раздавались недовольные крики.

"Мы этого не хотим!", "Демократии больше нет!", "Это возмутительно!", – цитирует демонстрантов издание.

Как пишет агентство, покупатели начали свистеть и распевать лозунг протестующих против пенсионной реформы: "Мы здесь, мы здесь!". Затем охрана магазина стала выводить их из здания.

В свою очередь Борн заявила, что каждый вправе высказывать мнение и что это не мешает ей совершать рабочие поездки.

"Это нормально, что некоторые могут выражать свое несогласие. Мы демократия, и каждый имеет на это право. Мой приоритет – успокоить общество, дать ответ на конкретные вопросы, которые волнуют французов. Это то, чем мы занимаемся сегодня в плане вопроса покупательной способности", – сказала она.

Протесты во Франции против пенсионной реформы

В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионный реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

В том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением. Она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

И все же 10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской конституции, по которому он может попросить главу кабмина принять закон без голосования.

Между тем недавно сообщалось, что британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы.

А на прошлой неделе в Париже протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона. Акции протестов из-за пенсионной реформы не стихают в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016837-premer-ministra-frantsii-osvistali-v-supermarkete-video/