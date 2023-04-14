Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Флаги Франции. Фото: Tugdual Savi / EyeEm / Getty Images

Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. К 2030 году его должны повысить с 62 до 64 лет. Скандальный законопроект недовольство среди французов.

Отмечается, что органом был отклонен ряд статей в законопроекте, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

"Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую повышение пенсионного возраста до 64 лет, при этом отклонив ряд других статей", - говорится в сообщении.

Также стало известно, какие инициативы были отклонены советом:

штрафы для предприятий, отказывающихся принимать на работу людей старше 55 лет;

положения о преждевременном выходе на пенсию чиновников при определенных условиях;

особые условия трудоустройства для людей предпенсионного возраста;

организация покрытия взносов социального страхования;

особый режим для работников определенных профессий;

инструмент информирования о распределительной пенсионной системе.

Помимо этого орган отказал левым партиям в проведении референдума по пенсионной реформе.

Пенсионная реформа во Франции

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением. Она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской конституции, по которому он может попросить главу кабмина принять закон без голосования.

Британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016867-konstitutsionnyy-sovet-frantsii-odobril-povyshenie-pensionnogo-vozrasta/