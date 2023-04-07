Любимый ресторан Макрона подожгли протестующие во Франции (фото, видео)

Ресторан La Rotonde. Фото: NurPhoto/Contributor/Getty Images

В Париже протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона - акции протестов из-за пенсионной реформы не стихают в стране.

Манифестанты подожгли ресторан La Rotonde, где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году, пишет РИА Новости.

По информации корреспондентов агентства, хозяева заведения на бульваре Монпарнас пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, однако часть навеса успела полностью сгореть.

Ресторан La Rotonde. Фото: Antoine Gyori - Corbis / Contributor / Getty Images

Маршрут манифестации проходил через Шестой округ — один из самых элитных районов Парижа.

Кадры с места событий попали в объектив камеры.

По информации 360, этот ресторан горит уже не в первый раз - в 2018 году заведение уже поджигали "желтые жилеты".

Протесты во Франции

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионный реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением. Она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской конституции, по которому он может попросить главу кабмина принять закон без голосования.

Также недавно сообщалось, что британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015882-lyubimyy-restoran-makrona-podozhgli-protestuyuschie-vo-frantsii-foto-video/