Принц Гарри прилетит на коронацию своего отца без Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Kirsty O'Connor - WPA Pool / Getty Images

Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без супруги Меган Маркл. Последняя, как сообщается, останется в Калифорнии вместе с детьми Арчи и Лилибет, передает BBC.

Букингемский дворец официально сообщил, что на коронации Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, будет присутствовать его младший сын Гарри.

В день коронации супруга принца Меган Маркл останется в их резиденции в Монтесито в Калифорнии (США) вместе с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет. К слову, 6 мая мальчику исполнится четыре года.

"Герцог Сассекский будет присутствовать на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", – сообщили представители Гарри и Меган.

Кроме того, как отмечается, это будет первая встреча принца с родственниками после выхода его скандальной книги "Запасной", в которой Гарри раскрыл ряд шокирующих подробностей из своей жизни.

Напомним, в начале марта стало известно, что Карл III позвал Гарри и Меган на коронацию, несмотря на разногласия в семье.

Карл III был официально объявлен монархом Соединенного Королевства 10 сентября. При этом официальная коронация состоится 6 мая.

Последние скандалы, связанные с принцем Гарри и Меган Маркл

В начале декабря прошлого года стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл.

Было опубликовано два трейлера. Британские СМИ подробно изучили каждый кадр видеороликов, а после этого пару раскритиковали за ряд показанных моментов, которые, по их словам, вводили в заблуждение и содержали дезинформацию.

К примеру, были показаны кадры, совершенно не имеющие отношения к супругам.

В трейлере также был момент, когда некий фотограф делает снимок Гарри и Меган с сыном сверху. Параллельно Гарри за кадром рассказывает об утечке в СМИ конфиденциальной информации о семье. Редактор газеты Evening Standard Роберт Джобсон заявил в Twitter, что фото было сделано с разрешения супругов.

В заключительных эпизодах самого сериала принц Гарри рассказал о "Сандрингемском саммите", состоявшемся в январе 2020 года, когда Гарри и Меган объявили об отказе от своих официальных позиций.

"Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала", – описал происходившее в Сандрингеме Гарри.

Вскоре после сериала принц Гарри выпустил автобиографическую книгу "Запасной", в которой рассказал не менее шокирующие подробности своей жизни.

Так, общественность узнала о его драке с братом Уильямом из-за Меган, также принц признался в убийствах на военной службе в Афганистане, поведал об употреблении кокаина и марихуаны еще в школьном возрасте и прямо в школьных стенах и другое.

В интервью американскому телеканалу, приуроченному к выходу его книги "Запасной", назвал свою мачеху, супругу короля Карла III Камиллу, опасной злодейкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016550-prints-garri-priletit-na-koronatsiyu-svoego-ottsa-bez-megan-markl/