Пенитенциарную службу Минюста Грузии оштрафовали за публикацию видео с Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

Пенитенциарную службу Министерства юстиции Грузии оштрафовали за распространение видеозаписей, на которых изображен находящийся в заключении Михаил Саакашвили, передает Грузия Онлайн.

Сообщается, что Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии была оштрафована на 500 лари (почти 200 долларов США) службой защиты персональных данных.

Как известно, в декабре и феврале пенитенциарная служба в целях высокого общественного интереса опубликовала видеоматериалы с участием Саакашвили из клиники "Вивамед".

Однако при публикации кадров за 9 августа, на которых видно, как Саакашвили принимает пищу, как отмечается, не была обеспечена соразмерность принципов обработки персональных данных.

Были выявлены также и другие нарушения. К примеру, сообщается, что пенитенциарная служба Минюста не смогла объяснить законную цель распространения данного видео.

"Информация о видеонаблюдении была предоставлена Саакашвили с нарушением предусмотренных законом правил, а записи велись без определения сроков", – гласит сообщение.

Кроме того, еще одним нарушением стало то, что пенитенциарная служба вела видеонаблюдение без выставления предупредительных знаков и письменного уведомления медперсонала.

Арест и заключение Саакашвили

В октябре 2021 года стало известно о задержании Михаила Саакашвили на территории Грузии. Политик, как сообщалось, вернулся на родину из Украины. Тогда же экс-президент страны заявил, что является узником Путина.

Находясь в тюрьме, политик объявил голодовку, которую держал больше месяца. В ноябре 2021 года его госпитализировали из-за ухудшения самочувствия в тюремную больницу. Через несколько дней после этого Саакашвили заявил о прекращении голодовки.

В конце ноября 2021 года экс-президент Грузии впервые за долгое время выступил перед публикой. Он почти полтора часа говорил речь в зале суда, где проходило слушание по одному из его дел.

Мы писали, что его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, тогда сообщалось, что он фигурировал в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета.

В феврале 2022 года политик снова объявил голодовку, а в мае стало известно, что его перевели из тюрьмы в частную клинику в Тбилиси.

В августе Саакашвили опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что поддерживает Украину и хочет участвовать в борьбе украинцев за свою страну.

Недавно политик заявил, что после освобождения вернется в Киев и будет помогать Зеленскому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013258-penitentsiarnuyu-sluzhbu-minyusta-gruzii-oshtrafovali-za-publikatsiyu-video-s-saakashvili/