Экс-президент Грузии Саакашвили вновь объявил голодовку

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze/Pool/AFP/Getty Images

Бывший президент Грузии вновь объявил голодовку, на этот раз бессрочную. Также Саакашвили потребовал оказания надлежащей медицинской помощи.

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится в заключении. Он объявил о начале бессрочной голодовки, требуя оказания надлежащей медицинской помощи, передает Sputnik Грузия.

В Тбилисском городском суде прошло заседание по делу о событиях 7 ноября 2007 года. О своем решении Саакашвили объявил прямо в зале суда.

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку. Эта голодовка - реакция на то, как этот режим обращается со мной и моими людьми, с нашими людьми", - заявил политик.

Он отметил, что требует адекватного обеспечения защиты здоровья. Ранее экс-президент заявлял, что его права были нарушены во время перемещения из руставской тюрьмы №12 в Глданскую тюремную больницу, находящуюся в Тбилиси.

Напомним, что 7 ноября 2007 года грузинские силовики разгоняли мирных протестующих, применяя водометы и резиновые пули. В тот же день группа спецназа ворвалась в офис телекомпании "Имеди", которая резко критиковала деятельность Саакашвили. Телевизионная техника была повреждена, а вещание - прервано.

Это случай вызвал сильный резонанс в СМИ. Тем не менее, на рассмотрении суда находится еще несколько уголовных дел против Саакашвили.

Напомним, что последнюю свою голодовку экс-президент Грузии пережил во второй половине прошлого года, по возвращении на родину. Уже по истечении около 10 дней после объявления голодовки состояние политика стало ухудшаться, а во второй половине ноября сообщалось, что экс-президента перевели в реанимацию после обморока.

Вместе со всем этим в Сети появлялись видео, на которых видно, как политик, несмотря на объявленную голодовку, все же принимает пищу. Также, председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявлял о том, что голодовка является имитацией и заключенный экс-глава Грузии ежедневно выпивает по 3 литра лимонада.

В ноябре Саакашвили объявил о прекращении голодовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957156-eks-prezident-gruzii-saakashvili-vnov-obyavil-golodovku/