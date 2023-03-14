Саакашвили заявил, что после освобождения вернется в Киев и будет помогать Зеленскому

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / AFP / Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал несколько постов на и заявил, что после освобождения займется поддержкой Украины.

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, рискую жизнью и здоровьем, чтобы помочь своей стране. Однако после освобождение он планирует посвятить себя помощи Украине.

"Просто я хочу вам помочь, пока я тут. Как вернусь в Киев, я полностью перейду на помощь Зеленскому, и, может быть, у меня не будет времени на помощь Грузии", – обратился политик к грузинам.

Напомним, в Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он тайно вернулся на родину в сентябре 2021 года, незадолго до выборов. Через несколько дней полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика. Он был задержан в Тбилиси и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму в феврале 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней.

С мая он содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья. В грузинской столице состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

В феврале 2023 года суд в Тбилиси отказался освободить экс-президента, несмотря на его состояние здоровья. Освободить Саакашвили призывают в числе прочих Европарламент и власти Украины, гражданином которой является бывший президент Грузии.

Как сообщает ТАСС, Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси (Грузия).

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Учился и работал в США, Италии, Нидерландах и Норвегии.

В 1995 году вернулся в Грузию. Был депутатом парламента (1995-2000), представителем Грузии в ПАСЕ (2000), министром юстиции республики (2000-2001). В начале 2000-х годов возглавил оппозиционную партию "Национальное движение" ("Единое национальное движение - ЕНД").

4 января 2004 года Михаил Саакашвили был избран президентом Грузии, набрав 96,27%. У власти он был почти четыре года. 25 ноября 2007 года ушел в отставку на фоне массовых акций протеста против его политического курса. Однако 5 января 2008 года вновь был переизбран на пост главы государства, набрав 53,47%. В середине ноября 2013 года, за несколько дней до истечения срока полномочий, покинул страну.

В 2015 году занимавший на тот момент должность президента Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области. Но спустя год обвинил экс-президента Грузии в экономическом упадке области и уволил с поста.

В 2017-м Саакашвили лишили гражданства Украины, но через два года, в 2019-м, Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство и назначил главой исполкома национального совета реформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012747-saakashvili-zayavil-chto-posle-osvobozhdeniya-vernetsya-v-kiev-i-budet-pomogat-zelenskomu/