Михаила Саакашвили госпитализировали

Михаил Саакашвили. Фото: JOHN THYS/AFP via Getty Images

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который после заключения под стражу объявил голодовку, госпитализировали в тюремную больницу.

Информацию о госпитализации политика подтвердили изданию Sputnik Грузия в пенитенциарной службе Грузии.

Ранее мать Саакашвили сообщила журналистам, что ее сына вывезли из тюрьмы на вертолете, но куда именно, она не знает.

Отметим, что больше месяца назад экс-президент объявил голодовку. Через несколько дней после этого его состояние стало ухудшаться, появилась информация, что политику трудно самостоятельно передвигаться.

"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - говорится в заявлении пенитенциарной службы.

Отмечается, что сам Саакашвили, как и его адвокаты, требовал, чтобы его положили в гражданскую больницу, объясняя это тем, что в тюремной ему может грозить опасность.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как объявивший с 1 октября голодовку бывший президент принимает пищу.

Напомним, Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован в начале октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.

Сам бывший президент не признает себя виновным и все обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941196-mihaila-saakashvili-ekstrenno-gospitalizirovali/