Михаила Саакашвили госпитализировали

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который после заключения под стражу объявил голодовку, госпитализировали в тюремную больницу.
Информацию о госпитализации политика подтвердили изданию Sputnik Грузия в пенитенциарной службе Грузии.
Ранее мать Саакашвили сообщила журналистам, что ее сына вывезли из тюрьмы на вертолете, но куда именно, она не знает.
Отметим, что больше месяца назад экс-президент объявил голодовку. Через несколько дней после этого его состояние стало ухудшаться, появилась информация, что политику трудно самостоятельно передвигаться.
"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - говорится в заявлении пенитенциарной службы.
Отмечается, что сам Саакашвили, как и его адвокаты, требовал, чтобы его положили в гражданскую больницу, объясняя это тем, что в тюремной ему может грозить опасность.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как объявивший с 1 октября голодовку бывший президент принимает пищу.
Напомним, Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован в начале октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в судопроизводстве.
Сам бывший президент не признает себя виновным и все обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941196-mihaila-saakashvili-ekstrenno-gospitalizirovali/