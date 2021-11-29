"Многие скажут, что я не в себе": Саакашвили впервые публично объяснил, зачем вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/Pool/Anadolu Agency/Getty Images

Задержанный несколько месяцев назад Михаил Саакашвили впервые за долгое время выступил перед публикой. Экс-президент Грузии почти полтора часа говорил речь в зале суда, где проходит слушание по одному из его дел.

По данным РИА Новости, ранее политик призывал в соцсетях собраться у здания горсуда во время заседания. Члены основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" также заявили, что активистам нужно приготовиться к дальнейшим акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и освободить своего лидера.

Выступление Саакашвили транслировалось телеканалами в прямом эфире. Несколько раз его прервал прокурор, требуя говорить по существу рассматриваемого дела, однако судья разрешил ему продолжить. Свою речь политик начал с риторических вопросов о ситуации в Грузии.

"Не скучаете ли по темпу и драйву развития страны? Не скучаете ли за любовью и теплом, за празднованием победы? Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, должны мы все вместе завершить", – сказал грузинский политик.

Он вспомнил, какие реформы предлагал воплотить в Украине и заявил, что прекрасно чувствовал себя в Киеве: занимал высокую должность, имел высокую зарплату, ни в чем себе не отказывал.

"Я все это отложил, отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить или посадить... многие скажут, что я не в себе, ведь что может обязать человека с высокой должностью, находясь в богатстве, вернуться", – отметил Саакашвили, добавив, что причиной своего приезда считает тоску по родине.

Также политик коротко выступил на украинском языке.

"Я хочу поприветствовать граждан Украины. Я очень уважаю и ценю (что вы здесь – прим. ред.). Я хочу, чтобы вы знали, что меня пытали и со мной обращались не по-человечески. Но я держусь. Я научился этому на Украине. Я очень вам благодарен", – заявил Саакашвили. Позже он сказал то же самое, но уже на английском языке.

Зал судебного заседания. Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/Pool/Anadolu Agency/Getty Images

Политик раскрыл детали некоторых эпизодов своего задержания и пребывания в тюрьме. Так, он заявил, что получал письма от своих первых школьных учителей, из-за которых даже расплакался. По словам Саакашвили, каждую ночь ему снилась Грузия, Батуми, Абхазия.

"Я приехал, так как от многих своих соотечественников слышал о том, что должен был вернуться. Даже мой 15-летний сын сказал, что настало время для того, чтобы вернуться", – отметил Саакашвили, добавив, что о возвращении его так же просили его бывшая жена и мать.

Также он напомнил о своих достижениях на посту главы государства. Так, по его словам, в то время экономика выросла в 4 раза, цены были низкими, страну посещали президенты США и высокопоставленные лица Европы. Саакашвили утверждает, что с тех пор, как он уехал, Грузия "больше не развивается".

Напомним, Саакашвили был задержан 1 октября по возвращении в Грузию. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

К освобождению политика призывали его сторонники и множество граждан, выходивших на акцию протеста. А сегодня сторонники Саакашвили собрались на митинге у здания суда.

Чуть больше недели назад экс-президент прекратил голодовку, которую объявил еще в октябре. Незадолго до этого его перевели в реанимацию после обморока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944492-mnogie-skazhut-chto-ya-ne-v-sebe-saakashvili-vpervye-publichno-obyasnil-zachem-vernulsya-v-gruziyu/