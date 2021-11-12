Саакашвили заявил о прекращении голодовки

Михаил Саакашвили. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Михаил Саакашвили прекращает голодовку, но с условием, что восстановительный период пройдет в одной из частных клиник Грузии, передает ТАСС.

Как сообщила адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия, Саакашвили также потребовал от властей созвать консилиум врачей для выбора клиники, где ему лучше пройти реабилитацию после голодовки.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", – говорится в письме Саакашвили.

Кроме этого, бывший грузинский лидер обратился к депутату парламента от оппозиции Елене Хоштарии и призвал ее прекратить голодовку. Она отказалась от приема пищи 3 ноября, потребовав госпитализации Саакашвили в частную клинику.

Ранее Страсбургский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941810-saakashvili-zayavil-o-prekraschenii-golodovki/