Саакашвили заявил о намерении бороться за Украину

Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook-аккаунте пост, в котором заявил, что поддерживает Украину и хочет участвовать в борьбе украинцев за свою страну.

"Я в плену, заточен в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но я хочу, чтобы украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, руководство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу", - пишет Саакашвили.

Он заявил о намерении "напрямую" участвовать в борьбе украинского народа за свою страну.

"Я хочу свободы Украине и я хочу участвовать в борьбе напрямую и я уверен что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", - пишет он.

Сейчас Саакашвили находится в тбилисской больнице. И недавно его брат сообщил, что врачи поставили политику 17 диагнозов.

После ухода с поста президента Грузии Саакашвили покинул родную страну и с 2015 года начал политическую карьеру в Украине. Он получил украинское гражданство, которого лишился в 2017 году.

В мае 2019 года указом президента Зеленского ему снова вернули гражданство Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983553-saakashvili-zayavil-o-namerenii-borotsya-za-ukrainu/