В ОДКБ ответили на слухи об их участии в решении кыргызско-таджикского конфликта

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Комментарий по поводу сообщений о том, что ОДКБ якобы планирует вмешаться в решение напряженности на границе Кыргызстана и Таджикистана, появился на официальном сайте организации.

Сообщается, что в Секретариате ОДКБ обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию о наличии в ОДКБ неких планов по снятию напряженности на таджикско-кыргызской границе.

"Пограничная проблема между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан действительно существует. Она неоднократно обсуждалась на сессиях высшего органа – Совета коллективной безопасности, заседаниях других уставных органов Организации", – подчеркнули представители организации.

Тем не менее отмечается, что разработка военными ведомствами государств – членов ОДКБ конкретных планов урегулирования этой проблемы не ведется.

"Работа по этому вопросу между Душанбе и Бишкеком продолжается по двусторонним каналам. При этом лидеры обоих государств подтверждают безальтернативность политико-дипломатического решения", – говорится в сообщении Секретариата ОДКБ.

Однако уточняется, что если Кыргызстан и Таджикистан обратятся с просьбой о задействовании потенциала ОДКБ, она будет рассмотрена в соответствии с действующими процедурами.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Напомним, что перестрелки на кыргызско-таджикской границе довольно часто происходили в прошлом году. Об этом сообщалось в январе, а затем в марте и апреле.

О новом открытии огня сообщалось в июне 2022 года. Тогда кыргызстанская сторона заявила, что таджикские военнослужащие незаконно перешли границу.

Тем не менее, по версии таджикской стороны, именно кыргызстанские военные незаконно перешли границу и отказались покинуть территорию по требованию таджикистанских пограничников, после чего первыми открыли огонь. Менее чем через две недели сообщалось еще об одном подобном инциденте.

14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области Кыргызстана между пограничниками случилась очередная перестрелка.

Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и использовании тяжелой военной техники. При этом, как сообщали эксперты, между Кыргызстаном и Таджикистаном осталось еще 308 километров неописанной границы (32% всей протяженности), по которым власти двух стран не могут договориться.

В результате инцидента скончался один таджикский пограничник. Кыргызская сторона также сообщила о раненых военнослужащих.

Через пару дней стало известно, что по всей границе Кыргызстана и Таджикистана идут столкновения. В этот же день главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили обострение на границе. Отмечается, что обе стороны подчеркнули необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическим путем.

Тем не менее Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в результате конфликта на границе увеличилось до 59 человек. МИД Таджикистана заявил, что в ходе обстрелов погибли 28 мирных жителей.

В конце сентября главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории. Позже стало известно, что стороны договорились "законсервировать" по 4 погранпоста на участке границы, где ранее наблюдались конфликты.

"Эти посты полностью убираются, там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", – заявил глава ГКНБ Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013204-v-odkb-otvetili-na-sluhi-ob-ih-uchastii-v-reshenii-kyrgyzsko-tadzhikskogo-konflikta/