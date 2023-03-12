Эрдоган предупредил избирателей о катастрофе в случае победы оппозиции на выборах

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Kula/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил избирателей, что победа на майских выборах кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны, передает Bloomberg.

"Мы не можем оставить Турцию на милость коалиции, разноцветной, жадной и лишенной направления. Мы не можем допустить такой катастрофы", – заявил Эрдоган.

Как пишет издание, обострение риторики турецкого лидера проходит на фоне подготовки к выборам, которые состоятся 14 мая. Его правительство критикуют за высокую инфляцию и неудовлетворительную реакцию во время разрушительных землетрясений, всколыхнувших страну в начале февраля и унесших жизни, по последним данным, около 48 тыс. человек.

"Все выборы тяжелые. Но критические события в нашем регионе и мире отличают выборы 14 мая от всех остальных", — добавил он.

Напомним, в пятницу стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ о назначении даты всеобщих выборов в стране на 14 мая. В случае необходимости второй тур состоится 28 мая.

Президентские выборы в Турции

В августе прошлого года сообщалось, что выборы турецкого президента состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Сам Эрдоган заявил о намерении вновь бороться за президентский пост еще в июне прошлого года. Он является кандидатом от альянса двух партий – правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

Также на этой неделе сообщалось, что соперником действующего турецкого президента стал кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012568-erdogan-predupredil-izbirateley-o-katastrofe-v-sluchae-pobedy-oppozitsii-na-vyborah/