Трамп намекнул, что может вновь баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Техасе. Он намекнул на то, что может вновь принять участие в президентских выборах в 2024 году, передает РИА Новости.

Дональд Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками в штате Техасе. Мероприятие транслировал телеканал Newsmax.

Во время своего выступления Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.

"Я дважды выдвигался. Я победил дважды... Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны... Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", – заявил Трамп.

Напомним, в начале сентября экс-президент США заявлял, что в ближайшее время примет решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994064-pridetsya-sdelat-eto-snova-tramp-nameknul-chto-mozhet-vnov-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha/