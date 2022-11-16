Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США

Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подал документы для участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Документы Трампа поступили в Федеральную избирательную комиссию во вторник, 14 ноября. При этом ранее сам Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Огайо, заявлял, что в среду, 15 ноября, сделает "важное заявление".

Отметим, что экс-глава Соединенных Штатов Америки не раз намекал на то, что будет баллотироваться на новый срок. На одном из последних выступлений он заявил, что снова примет участие в президентской гонке, чтобы "сделать Америку успешной, безопасной и славной".

Напомним, Дональд Трамп занимал пост президента США с января 2017-го по январь 2021 года.

К слову, принять участие в предстоящих выборах намерен и действующий глава государства Джо Байден. Ранее в Белом доме подтвердили его намерение баллотироваться на второй срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997332-tramp-podal-zayavku-na-vydvizhenie-v-prezidenty-ssha/