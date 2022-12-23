Трампу могут запретить вновь участвовать в выборах президента США

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Спецкомитет Палаты представителей США, который опубликовал доклад о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа в 2021 году, порекомендовал запретить экс-президенту Соединенных Штатов баллотироваться вновь. Также на Трампа могут завести 4 уголовных дела.

Как сообщает The Guardian, в течение полутора лет Специальный комитет Палаты представителей США вел расследование тех событий и теперь опубликовал отчет, в котором представлены данные "о попытках Трампа отменить свое поражение на президентских выборах 2020 года, и о том, что, по мнению комиссии, именно он виновен в насильственном восстании его сторонников".

По информации CNN, спецкомитет Палаты представителей порекомендовал запретить бывшему президенту США Дональду Трампу вновь занимать пост главы государства.

Комитет также счел возможным предъявить Трампу обвинения по четырем уголовным статьям, в том числе по подозрению в заговоре с целью нанесения вреда офицерам полиции и воспрепятствовании их деятельности, а также в подстрекательстве к мятежу.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

Напомним, на выборах президента США, прошедших в 2020 году победу одержал Джо Байден. Тем не менее, Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

6 января Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Джорджия. Политик пообещал не отдавать Белый дом избранному президенту Джо Байдену.

Позже сторонники Дональда Трампа вышли на протесты в Вашингтоне, столице США. Они ворвались в Капитолий, а затем и в зал сената. Они требовали отменить результаты выборов. В результате произошедшего пострадали люди, несколько человек погибли.

Сначала сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Для разгона протестующих у Капитолия использовали, среди прочего, дымовые шашки.

Это вторжение протестующих в здание конгресса США являлось первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002787-trampu-mogut-zapretit-vnov-uchastvovat-v-vyborah-prezidenta-ssha/