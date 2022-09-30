Трамп вызвался стать посредником между Россией и Украиной

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание не только принять участие в переговорах между Россией и Украиной, но и возглавить процесс переговоров, передает Mediaite со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

Трамп призвал США не усугублять ситуацию после "саботажа" на газопроводах. Он заявил, что России и Украине необходимо заключить мирный договор.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", – написал он.

После чего бывший президент США спросил, стоит ли ему возглавить переговорный процесс.

В своем сообщении Трамп также написал, что "катастрофа" между Украиной и Россией "никогда бы не произошла", будь он президентом США.

Ранее лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони тоже заявил, что хотел бы выступить вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в роли посредников для урегулирования конфликта в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990333-tramp-vyzvalsya-stat-posrednikom-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/