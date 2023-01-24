Украинским чиновникам запретили выезжать за границу по личным делам

Владимир Зеленский. Фото: Stanislav Ivanov / Global Images Ukraine / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на своей выложил видеообращение к украинцам. Он сообщил, что чиновникам и госслужащим теперь запрещено выезжать за границу по делам, не связанным с нуждами государства.

"Есть принципиальное решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – прим. ред.) о чиновниках, выезжающих за границу. Это касается всех должностных лиц центрального правительства и различных госслужащих иных уровней местного самоуправления. Это касается правоохранителей, народных депутатов, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

Если захотят сейчас отдохнуть, отдохнут вне госслужбы. Чиновники больше не смогут выезжать за границу в отпуск или с какими-либо другими негосударственными целями", – заявил украинский президент.

Он поручил правительству страны за пять дней разработать порядок пересечения границы должностными лицами, при котором основанием для выезда за пределы страны будет только служебная командировка.

Как сообщает издание Страна.ua, под запрет на выезд попали:

министры и их замы;

народные депутаты;

руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;

глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;

глава СБУ и его замы;

все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанка, Центризбиркома и Счетной палаты;

секретарь СНБО и его замы;

главы других государственных коллегиальных органов;

омбудсмен и его представители;

главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;

главы всех остальных госорганов и их замы;

главы всех местных органов власти;

судьи ВС и другие судьи;

прокуроры;

руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Также СБУ поручили проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

Напомним, что сам Зеленский с начала военных действий 24 февраля 2022 года впервые покинул Украину только в конце декабря. Он прибыл в Вашингтон, где прошли переговоры глав Украины и США. После встречи президенты дали совместную пресс-конференцию, на которой сделали несколько заявлений.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006482-ukrainskim-chinovnikam-zapretili-vyezzhat-za-granitsu-po-lichnym-delam/