Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

Илон Маск. Фото: Michael Gonzalez/Getty Images

Газета The New York Times сообщила, что США могут изменить свою позицию по поводу поставок вооружений Украине для ударов по Крыму. Свое мнение по этому поводу решил высказать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Газета, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщила, что администрация Байдена может изменить свою позицию по поводу поставок вооружений Украине, с помощью которых украинская сторона сможет нанести удары по Крыму.

Сообщается, что именно на территории аннексированного в 2014 году Крыма расположены российские военные базы.

Официально Штаты высказываются против поставок оружия, с помощью которого Украина сможет нанести удары по Крыму. Сообщается, что Байден пока не готов предоставить Киеву ракетные системы большой дальности, которые потребуются для атаки российских объектов на полуострове.

Однако за последние месяцы, как утверждают источники газеты, позиция Вашингтона по этому поводу могла поменяться.

На статью отреагировал Илон Маск. Он предположил, что постоянная эскалация очень рискованна не только для Украины, но и для всего мира.

"Я - суперсторонник Украины, но постоянная эскалация очень рискованна для Украины и всего мира", – заявил Маск в .

Напомним, что в октябре прошлого года Илон Маск назвал возможный исход российско-украинского конфликта, чем вызвал споры в Сети. По его мнению, мирный договор между Украиной и Россией может включать в себя несколько условий:

на "присоединенных к России территориях Украины" – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях – вновь пройдут референдумы, но уже под наблюдением ООН;

Крым официально войдет в состав России, "как это было с 1783 года";

стороны договорятся о водоснабжении Крыма;

Украина остается нейтральной страной.

Большая часть пользователей Twitter, а также официальные лица Украины не согласились с его словами.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что якобы перед написанием данного поста Маск переговаривался с Путиным. Слух опроверг сам миллиардер.

В начале декабря Владимир Зеленский публично обратился к Маску с призывом посетить Украину, чтобы "увидеть все своими глазами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006253-ilon-mask-prizval-ukrainu-otkazatsya-ot-idei-vernut-krym/