Зеленский потребовал от ООН создать спецтрибунал для России

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН потребовал создать специальный трибунал для России за войну в Украине, передает "Украинская Правда" со ссылкой на обращение Зеленского.

"Должен быть создан Специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против нашего государства. Это станет сигналом для всех "потенциальных" агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром. Мы подготовили четкие шаги для создания такого трибунала", - сказал Зеленский.

Также Зеленский изложил "формулу мира" для Украины, в которой, по его словам, нет места нейтральности.

В нее входят наказание за преступления агрессии, за нарушение границ и территориальной целостности, защита жизни, обеспечение территориальной целостности и гарантии безопасности для Украины, а также решимость бороться и решимость мира обороняться.

Напомним, на 77-ю сессию Генассамблеи ООН, которая проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, прибыла первая леди Украины Елена Зеленская. Она вместе с премьером Денисом Шмыгалем встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989084-zelenskiy-potreboval-ot-oon-sozdat-spetstribunal-dlya-rossii/