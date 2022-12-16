Новый массированный удар по Украине. Что известно на данный момент

Последствия ракетного обстрела. Архивное фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

Россия в пятницу утром нанесла новую серию ракетных ударов по нескольким областям Украины, это снова привело к отключению электричества. Харьков и Полтава полностью обесточены, в Киеве снова были слышны взрывы, в Кривом Роге в разрушенном доме найдены двое погибших.

Воздушная тревога утром была объявлена по всей стране. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье. Местные власти сообщили о попадании ракет по объектам инфраструктуры в Харькове и области, а также в Кривом Роге.

Куда ударили в этот раз

Три удара зафиксировали в Киеве. Мэр Виталий Кличко писал в телеграм-канале, что речь идет о Деснянском, Голосеевском и Днепровском районах - куда именно ударили, не сообщается. Киевская областная военная администрации утром в пятницу сообщала о работе ПВО. "Харьков полностью обесточен", — сказала после сообщений о взрывах в городе представитель областной энергетической компании Марина Шевченко. Мэр Игорь Терехов написал в телеграм-канале, что, по предварительным данным, ракетный удар был нанесен по инфраструктурному объекту.

В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло "попадание в жилой дом", "есть разрушения", "под завалами могут находиться люди", сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Позже стало известно о жертвах - ракетным ударом разрушен подъезд в жилом доме, погибли два человека, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Около 12 ракетных ударов, по словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, пришлось по Запорожью. Куда попали, неизвестно.

Полтава также осталась без электроснабжения, сообщил мэр Александр Мамай. До этого губернатор Полтавской области заявлял, что в области сработало ПВО. В Кременчуге в Полтаской области из-за отсутствия света не работает система отопления, написал в телеграм-канале мэр города Андрей Малецкий.

Превентивные отключения произошли еще до первых взрывов по меньшей мере в четырех областях - Сумской, Житомирской Кировоградской и Ровенской. В киевском и харьковском метро было остановлено движение поездов. Судя по сообщениям губернаторов, Россия провела уже несколько серий запусков ракет. "Ожидаем около 60 штук. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", — написал в своем телеграм-канале руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что зафиксированы пуски ракет с севера. Руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что, по его информации, российские военные могут одновременно запускать и ракеты, и дроны-камикадзе.

Удары по инфраструктуре

Последней крупной атаке дронов-камикадзе Киев подвергся в среду, 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял тогда, что российские военные запустили 13 беспилотников иранского производства, все они были сбиты. Москва отрицает использование в войне иранских дронов "Шахед".

5 декабря Россия также наносила массированный ракетный удар по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда говорил, что ракеты повредили объекты инфраструктуры в трех областях страны, однако энергетическая система страны сохранила целостность.

Ракетные атаки, сопровождаемые налетами дронов, Россия проводит с 10 октября. Целью становятся объекты энергетической инфраструктуры. Российский президент Владимир Путин в одном из заявлений связывал эти атаки со взрывом на Крымском мосту.

Украинская энергетика сильно пострадала в результате обстрелов энергообъектов. Сотни тысяч людей были оставлены без электричества, воды и отопления.

Пока неясно, почему Россия усилила свои удары на этой неделе, однако, как сообщается, президент США Джо Байден "финализировал" планы по отправке ракет ПВО "Пэтриот" в Украину после нескольких месяцев запросов от Киева на этот счет.

Война России в Украине теряет темп после почти 10 месяцев вторжения. Министр обороны Украины Алексей Резников при этом предупредил накануне, что появляется все больше свидетельств того, что Россия якобы планирует новое широкомасштабное наступление - возможно, в начале следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001851-novyy-massirovannyy-udar-po-ukraine-chto-izvestno-na-dannyy-moment/