Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что ему было предложено принять участие в саммитах "Большой семерки" и НАТО.

"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Германии Олафа Шольца [принять участие] в саммите G7, от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - в саммите альянса в Мадриде", - написал Зеленский.

Неизвестно, будет ли украинский президент лично присутствовать на мероприятиях или поучаствует в них по видеосвязи.

В этот раз Германия председательствует в саммите "Большой семерки", который пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. В состав G7 входят США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония.

Саммит НАТО состоится с 28 по 30 июня в Мадриде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974291-zelenskiy-primet-uchastie-v-sammitah-g7-i-nato/