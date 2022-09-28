Зеленский призвал лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

Зеленский выступает на СБ ООН. Кадр из видео: YouTube/Ukrinform TV

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на Совете Безопасности ООН 27 сентября призвал лишить Россию статуса постоянного члена, передает Укринформ.

Зеленский призвал исключить российскую сторону из всех международных организаций.

"Первое – это полная изоляция России в ответ на все то, что она делает. Не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику и удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы, и при этом еще угрожает ядерными ударами", - сказал украинский лидер.

Помимо этого, он потребовал ввести жесткие антироссийские санкции и призвал мировое сообщество предоставить Украине оборонную и финансовую помощь, а также гарантии коллективной безопасности.

По словам Зеленского, Москва уклоняется от диалога.

Напомним, с 23 по 27 сентября Россия провела на оккупированных украинских территориях референдумы. В самопровозглашенных ЛНР и ДНР процедуру признали состоявшейся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989970-zelenskiy-prizval-lishit-rossiyu-statusa-postoyannogo-chlena-sb-oon/