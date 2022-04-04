Антивоенное обращение Зеленского показали на "Грэмми-2022"

Обращение Зеленского на Грэмми. Кадр из видео: Youtube/The Independent

На минувшей церемонии музыкальной премии "Грэмми" показали видеообращение президента Украины Зеленского. Сразу после его обращения на сцене выступил американский певец Джон Ледженд с песней "Free", передает CNN.

"Война - что может быть еще более противоположным музыке? Молчание разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют пикированные ракеты, не падающие звезды. 400 детей ранены, 153 убиты. <…> Наполните это молчание музыкой. Наполните ею сейчас, чтобы рассказать нашу историю. Расскажите правду об этой война в соцсетях, на телевидении. Поддержите нас любыми средствами, кроме молчания. Затем придет мир", - сказал Зеленский.

После обращения на сцене появился Джон Ледженд с песней "Free" ("Свободный"). Его выступление было посвящено Украине.

Также на сцене появилась украинская беженка Люба Якимчук, которая зачитала короткое стихотворение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963350-antivoennoe-obraschenie-zelenskogo-pokazali-na-gremmi-2022/