Зеленский прибыл в Херсон, который с марта занимали российские военные (фото)

Владимир Зеленский в Херсоне. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, которую недавно покинули российские военные. Соответствующие снимки появились на .

В сообщении пресс-службы Зеленского говорится, что он совершил рабочую поездку в деокупированный Херсон и принял там участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.

Поднятие флага Украины в Херсоне. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Между тем на официальном сайте президента появилось обращение к украинцам по поводу освобождения Херсонской области.

"В Херсонской области будут обеспечены стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тыс. местных жителей по состоянию на данный момент.

Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно скорее восстановить нормальные технические возможности подачи электричества и воды", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в регионе возобновляют работу органы украинской власти, полиции и частных компаний.

"Но, пожалуйста, не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", - говорится в обращении украинского президента.

Как уточняет РБК, российские военные взяли полный контроль над Херсоном в начале марта, спустя пару недель после начала "военной спецоперации" РФ в Украине.

23 сентября в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли референдумы о присоединении к России. Позже в РФ заявили, что референдумы признаны состоявшимися, а 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

При этом США и другие страны Запада осудили проведение референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий силами в зоне спецоперации РФ генерал Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни военных, оставлять которых в ограниченном районе на правом берегу Днепра было "бесперспективно". Генерал предложил занять оборону на левом берегу, пишет РБК.

11 ноября российские военные покинули Херсон.

Telegram-каналы украинских СМИ делятся фотографиями и видеороликами со встречи Зеленского с украинскими военными и жителями Херсонской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997122-zelenskiy-pribyl-v-herson-kotoryy-s-marta-zanimali-rossiyskie-voennye-foto/