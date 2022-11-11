Байден назвал условие для завершения войны в Украине

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool / Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил журналистам, что война в Украине закончится тогда, когда российские войска будут выведены с украинской территории.

Об этом сообщил в своем репортер по вопросам национальной безопасности газеты Politico Алекс Уорд.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен, пока Путин не уйдет (выведет российские войска - прим. ред.) из Украины", — приводит Уорд слова американского президента.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

15-16 ноября в Индонезии состоится саммит G20 с участием лидеров стран, входящих в организацию. На мероприятие был приглашен президент Зеленский, хотя Украина не входит в "Большую двадцатку". Украинский лидер заявлял, что не посетит саммит, если на него приедет Путин.

Но недавно стало известно, что президенты Украины и России лично не будут присутствовать на саммите. Вместо этого они, возможно, примут участие в мероприятии в онлайн-формате. Вместо Путина российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Членами G20 являются Великобритания, США, Германия, Канада, Франция, Япония, Италия, Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Турция, Мексика, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996726-bayden-nazval-uslovie-dlya-zaversheniya-voyny-v-ukraine/