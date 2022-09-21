"Решение о военной операции было единственно возможным": Путин выступил с обращением к россиянам

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 21 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором в числе прочего объявил о частичной мобилизации. Слова Путина опубликовал официальный сайт Кремля.

В начале выступления президент РФ отметил, что речь пойдет о ситуации на Донбассе и "ходе специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота".

"Обращаюсь сегодня к вам: ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сестрам – жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов.

Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политики части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - заявил глава России.

По его словам, главная цель Запада – "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию.

"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей.

И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее – эту войну – еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота.

А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", - говорится в обращении президента РФ к россиянам.

Он заявил, что решение об "упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным". Главной целью операции Путин назвал "освобождение всей территории Донбасса". Эта цель, по его словам, остается неизменной.

"Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит.

Как вы знаете, в специальной военной операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования: люди разных национальностей, профессий, возрастов – настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса", - заявил президент РФ.

Ранее стало известно, что 23-27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоятся референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал предстоящие референдумы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988870-reshenie-o-voennoy-operatsii-bylo-edinstvenno-vozmozhnym-putin-obratilsya-k-rossiyanam/