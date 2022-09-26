Референдумы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР признали состоявшимися

Голосование в самопровозглашенной ДНР. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

По итогам трех дней голосования на референдумах явка в самопровозглашенных ЛНР и ДНР составила 76,09% и 77,12% соответственно. Референдумы признали состоявшимися, передает РИА Новости со ссылкой на местные ЦИК.

Как сообщила председатель ЦИК самопровозглашенной ЛНР Елена Кравченко, явка составила 76,09%. В самопровозглашенной ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12%, сообщил глава ЦИК Владимир Высоцкий.

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91%. А глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко отметила, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55% с учетом проголосовавших за рубежом.

И поскольку в референдумах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР приняли участие более половины жителей, местные власти признали их состоявшимися.

Напомним, 23 сентября в самопровозглашенных ЛНР и ДНР начались референдумы о вхождении в состав России.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что Россия поддержит решение жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донбасса на референдумах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989534-referendumy-v-samoprovozglashennyh-dnr-i-lnr-priznali-sostoyavshimisya/